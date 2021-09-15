New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Birleşmiş Milletler (BM)'e mektup göndererek kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini açıkladı.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.