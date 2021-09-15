Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Birleşmiş Milletler 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.
New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Birleşmiş Milletler (BM)'e mektup göndererek kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini açıkladı.
BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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