BM: UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgası

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM genel merkezinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için düzenlenen yardım konferansında konuştu.

Bu yıl UNRWA'nın derin bir finansman boşluğu ile karşı karşıya olduğunu belirten Guterres, bu boşluğu Filistinlilerin uluslararası insancıl hukukuna saygıda, evrensel insan haklarının ve herkes için onurun tanınmasında görmeye devam ettiğini söyledi.

Guterres, Gazze'de durumun daha fazla kötüleşemeyeceğini düşünürken İsrail'in yeni tahliye emirleri verdiğine dikkat, çekerek, "Gazze'de siviller korkunç bir şekilde, cehennemin daha da derinine itiliyor. Gazze'deki Filistinliler, yıkım ve ölüm alanında insan topları gibi hareket etmeye zorlanıyor." dedi.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, her yerin potansiyel bir ölüm bölgesi olduğunu vurgulayan Guterres, taraflara bir anlaşmaya varmaları için siyasi cesaret ve irade göstermesi çağrısında bulundu.

"UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor"

Genel Sekreter Guterres, Gazze'de BM tarihinde en yüksek şekilde 195 UNRWA personelinin öldürüldüğünü hatırlatarak, bazı çalışanların İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA personelinin varlığının ve hareketlerinin İsrail tarafından ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bütün zorluklara rağmen UNRWA'nın görevine devam ettiğini vurgulayan Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor." dedi.

Guterres, UNRWA'nın bölgede umut ve istikrar sağlayan en büyük faktörlerden biri olduğunun altını çizerek, "UNRWA'ya gerekli destek ve finansman sağlanmadığı takdirde, Filistinli Mülteciler kritik bir yaşam hatlarını ve daha iyi bir gelecek için son umut ışığını kaybedecekler." uyarısında bulundu.

"Açık konuşayım, UNRWA'nın alternatifi yok. Herkese çağrım şudur: UNRWA'yı koruyun, UNRWA personelini koruyun ve UNRWA'nın görev yetkilerini, finansmanını koruyun." diye konuşan Guterres, bölgedeki çatışmalara yalnızca siyasi bir çözümün son verebileceğini hatırlatarak, bu konuda üye ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.