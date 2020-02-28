İdlib'de rejimin hain saldırısının ardından sınırlarda hareketlilik yaşanıyor. Yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket etti. Göçmenler, denizden de Avrupa'ya ulaşmak için sahillere gitti.

Birleşmiş Milletler, uluslararası tıopluma Suriyeli mülteciler konusunda çağrı yaptı.

Çağrıda, Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün gece yaptığı açıklamada, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.