Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Covid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki hastaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Covid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Vaka sayısı 94

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun verilerine göre, Hong Kong’da vaka sayısı 94’e çıkarken, kentte bugüne kadar 2 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, kentte mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.