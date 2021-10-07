Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasından memnun
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.
BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.
Etiketler: İklim Değişikliği Birleşmiş Milletler
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