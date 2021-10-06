Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Biden ile Şi yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını söyledi.
Etiketler: Beyaz Saray ABD Çin ABD-Çin İlişkileri Joe Biden
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