İklim değişikliği aşırı hava olaylarını tetikliyor. Çok sayıda insan afetlerde can veriyor.



Birleşmiş Milletler, giderek daha sık ve kuvvetli hale gelen afetlere karşı harekete geçti. Tüm ülkelerde uygulanacak erken hava uyarı sistemi için kolları sıvadı.



Hedef, gelişmiş ülkelerde pek çok alanda uygulanan erken uyarı sistemini, tüm ülkelerde 5 yıl içinde işler hale getirmek.

Atmosfer koşulları gözlemlenecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya nüfusunun üçte birinin erken uyarı sistemlerinden yararlanamadığını vurguladı.

Afrikada'ki durumun daha da kötü olduğuna değinen Guterres iklim krizinin etkileri giderek kötüleşirken bu durumun kabul edilemez olacağını dile getirdi.

Faaliyete geçirilmesi planlanan erken uyarı sistemleri, kara ya da sudaki atmosfer koşullarını gözlemleyecek.



Şehir ve kırsal alanlardaki hava olayları ile olası tehditleri tahmin edecek.



Böylece ölümcül felaketlere hazırlıklı olunması için daha fazla zaman kazandırılmış olacak.