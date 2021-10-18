Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Taliban çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Taliban'ın Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Afganistan'daki çocuk felci aşı kampanyasının 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.
UNICEF: Kampanya 3 yılın ardından yeniden başlıyor
UNICEF tarafından 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği açıklandı.
UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade edildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Taliban Afganistan
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