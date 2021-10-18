Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından konuya dair açıklamada bulundu.

Kazımi, 292 kişinin öldüğü 5 yıl önceki Bağdat saldırılarının failinin yakalandığını açıkladı.

"Ülke dışında gerçekleştirilen yorucu bir istihbarat takibinin ardından Gazvan ez-Zevbai (Ebu Ubeyde Bağdad) gözaltına alındı. Halkımızın kanını döken iş birlikçilerini ortaya çıkarmak milli görevimizdir."

[Fotoğraf: AA]

Zubai'nin Karrada'daki terör saldırısının yanı sıra birçok terör olayından sorumlu olduğunu belirten Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

292 kişi hayatını kaybetmişti

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde, 2016 yılında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 292 kişi yaşamını yitirmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.