Tacikistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırı yakınındaki Momirak ve Harbmaydon askeri poligonlarında KGAÖ üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık", "Arama" ve "Ekip" başlıkları altında 3 ayrı ortak askeri tatbikat düzenleniyor.

Tacikistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Emomali Sobirzoda ve KGAÖ Birleşik Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Anatoliy Sidorov'un gözetiminde başlayan tatbikatlarda yasa dışı yollarla ülkeye sızdıkları tespit edilen silahlı çeteler imha edilecek.

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4 bin asker ile 500’den fazla askeri aracın yer aldığı tatbikatta savaş uçakları ve askeri helikopterler havadan destek sağlayacak.

Afganistan sınırında güvenliği pekiştirme çabası

23 Ekim’e kadar devam edecek ortak tatbikata KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve diğer üye ülkelerin silahlı kuvvetleri katılıyor.

Yaz aylarında Afganistan’ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve ardından Taliban'ın bu ülkede kontrolü ele alması üzerine Afganistan sınırında güvenliği pekiştirmeye karar veren Tacikistan yönetimi, sınırda farklı askeri tatbikatlar düzenliyor.