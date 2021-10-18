Güney Kore iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verirdi.

2050 hedefi ise karbon emisyonunu sıfırlamak

Moon Jae-in, bu rakamın mevcut koşullarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurguladı.

Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.