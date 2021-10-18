Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmak istiyor
[Fotoğraf: AP]
Güney Kore'nin 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediği duyuruldu.
Güney Kore iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor.
Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verirdi.
2050 hedefi ise karbon emisyonunu sıfırlamak
Moon Jae-in, bu rakamın mevcut koşullarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurguladı.
Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.
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