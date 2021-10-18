ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Colin Powell'ın yaşamını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Powell'ın hayatının büyük bir bölümünü Amerikan vaatlerini yerine getirmeye adadığını ve 4 Amerikan başkanına danışmanlık yaptığını vurguladı.

“En büyük Amerikalılardan biri olarak hatırlanacak”

Powell'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı sürece bir senatör olarak kendisiyle yakından çalıştığını vurgulayan Biden, görüş ayrılıklarına düştüklerinde bile Powell'ın saygısını yitirmediğini söyledi.

Biden, Powell'ın ailesine başsağlığı dilerken, "Colin Powell iyi bir adamdı. En büyük Amerikalılardan biri olarak hatırlanacak" ifadesini kullandı.