Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
CNN'nin haberine göre, ailesi, 84 yaşındaki Powell'ın ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu.
Facebook'da yapılan paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, COVID-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadelerine yer verildi.
ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.
Etiketler: ABD Koronavirüs Son Dakika
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