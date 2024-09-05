BM: Suriye, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi sağlamıyor

Ebo, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen ve Suriye'nin kimyasal silah programının ele alındığı oturumda konuştu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti ve Suriye ile son tur görüşmelerin Mayıs 2024'te yapıldığını aktaran Ebo, OPCW heyetinin aldığı örneklerle ilgili Suriye yönetiminden ilave açıklama talep ettiğini belirtti.

Ebo, heyetin Suriye'nin bazı faaliyetlerini beyan etmediğini tespit ettiğini, bunun ardından sağlanan bilginin de yetersiz kaldığını dile getirdi.

Halihazırda buna benzer 19 farklı faaliyet hakkında araştırma yürütüldüğünü ifade eden Ebo, Suriye'nin "tam işbirliğinin" şart olduğunu kaydetti.

Ebo, "OPCW heyetine göre, Suriye yönetimi, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi sağlamıyor." dedi.

BMGK üyelerine birlik içinde hareket etme çağrısında bulunan Ebo, üyelerin kimyasal silah kullanımını kabul etmeyeceğini göstermesi gerektiğini vurguladı.