BM: Refah'tan saat başı yaklaşık 200 ailenin hareket ettiğini görüyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının insani yardım faaliyetlerini ve yakıta ulaşımı ciddi bir şekilde etkilediğine dikkati çeken de Domenico, yakıt olmadan insani yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

İsrailli yetkililerin sınır kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz bilgi paylaşmadığını kaydeden de Domenico, yetkililerle insani yardım operasyonlarını sürdürmek için sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

De Domenico, yakıt tedariki tekrar sağlanmazsa günler içinde temel sektörlerin durma noktasına geleceğine işaret etti.

Dünden sonra Gazze'nin güneyine yönelik gıda dağıtımının durduğunu bildiren de Domenico, "İnsani yardım ortakları, durumun devam etmesi halinde bu hafta sonuna kadar gıda stoklarının biteceğini belirtiyor." bilgisini paylaştı.

De Domenico, mevcut durumun sadece Gazze'nin kuzeyi değil, güneyinde de kıtlık riskini artırdığını belirtti.

Gazze'deki çocukların 7 aydır güvenli eğitim alanlarından mahrum bırakıldığını kaydeden de Domenico, İsrail'in mevcut saldırısının ise 625 bin çocuğu eğitimsiz bırakacağını, bunun çocukların tamamen okulu bırakması, çocuk işçiliği ve evlilik gibi farklı riskleri beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

"İsrail girdiği yerlerde hastaneleri boşaltıyor"

Hastanelerle ilgili durum hakkında da bilgi veren de Domenico, "Maalesef gördüklerimiz İsrail ordusunun bir modelinin devamı niteliğinde. İsrail ordusu girdiği yerlerde hastanelerin de boşaltılmasını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

De Domenico, hastanelerin korunması gereken yerler olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Refah'taki 3 hastanenin de kullanılmaz hale gelmesi durumunda büyük bir felaketle karşılaşacaklarını aktaran de Domenico, sahra hastanelerinin bu açığı kapatamayacağı konusunda uyardı.

"Güvenli bölge yok"

De Domenico, İsrail'in aksine BM'nin "güvenli bölge" olmadığını açık bir şekilde dile getirdiğini anımsatarak, en son Gazze ziyaretinde sözde güvenli bölgeye yakın bir yerde kaldığını, buranın da bombalandığını aktardı.

İsrail'in sözde güvenli bölgelere ittiği kişilere herhangi bir hizmet sağlamadığını da kaydeden de Domenico, Gazze'de gördüğü yıkımın sözlerle tarif edilmeyecek kadar kötü olduğunu ifade etti.

De Domenico, mahallelerin tanınmayacak düzeyde olduğunu, binaların sistematik bir şekilde vurulduğunu belirterek, "Yıkımın boyutu ve sivil toplumun maruz bırakıldığı acıyı sözlerle anlatmak mümkün değil." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında bu sabah "operasyonel kontrol" sağlandığını duyurmuştu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.