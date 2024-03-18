BM Raportörü: İsrail soykırıma tanık istemediği için Lazzarini'ye Gazze izni vermedi

Albanese, X sosyal medya hesabından, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin İsrailli yetkililerin Gazze'ye girişini engellediğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü, Lazzarini'nin Gazze’ye girişinin engellenmesine ilişkin, “İnsan yapımı kıtlıkla karşı karşıya kalan şimdiye kadarki kaydedilen en yüksek insan sayısı, toplu öldürmeler, sürekli zarar ve insanlığın yaşamını yok eden koşulların oluşturulmasının bir adı var: Soykırım.” dedi.

Albanese ayrıca, Lazzarini’nin Gazze’ye alınmamasına, “İsrail ne tanıklar istiyor, ne de doğruyu söyleyenleri.” diye tepki verdi.

Lazzarini bugün Gazze’nin güneyindeki Refah’a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtmişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini’ye Gazze’ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etmişti.