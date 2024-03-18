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Dünya
AA 18.03.2024 22:47

BM Raportörü: İsrail soykırıma tanık istemediği için Lazzarini'ye Gazze izni vermedi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’ye alınmamasına ilişkin, İsrail’in “soykırıma tanık istemediğini” belirtti.

BM Raportörü: İsrail soykırıma tanık istemediği için Lazzarini'ye Gazze izni vermedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Albanese, X sosyal medya hesabından, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin İsrailli yetkililerin Gazze'ye girişini engellediğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü, Lazzarini'nin Gazze’ye girişinin engellenmesine ilişkin, “İnsan yapımı kıtlıkla karşı karşıya kalan şimdiye kadarki kaydedilen en yüksek insan sayısı, toplu öldürmeler, sürekli zarar ve insanlığın yaşamını yok eden koşulların oluşturulmasının bir adı var: Soykırım.” dedi.

Albanese ayrıca, Lazzarini’nin Gazze’ye alınmamasına, “İsrail ne tanıklar istiyor, ne de doğruyu söyleyenleri.” diye tepki verdi.

Lazzarini bugün Gazze’nin güneyindeki Refah’a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtmişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini’ye Gazze’ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etmişti.

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