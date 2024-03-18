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Dünya
AA 18.03.2024 22:45

AB, şiddet eylemlerine karışan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan sivil Yahudi işgalcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kaldığını duyurdu.

AB, şiddet eylemlerine karışan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 üye ülkenin şiddet yanlısı Yahudi "yerleşimcilere" bireysel yaptırımlar uygulama konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi.

Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söyledi.

Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini anlattı.

Gazetecilerin listedeki isimlere dair soruları üzerine Borrell, "İsimler aklımda değil." dedi.

Borrell, listenin hazır olduğunu ve bundan sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.

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