İngiltere'nin başkenti Londra'da "Cemal Kaşıkçı Suikasti: Aşikar Sır" konulu panel düzenlendi.

Uluslararası Af Örgütünde yapılan panele Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah ve Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti Yahya Assiri katıldı.

Callamard, yaptığı konuşmada cinayetin işleniş şekline dikkati çekerek, "Kaşıkçı'nın Suudi devlet imkanlarını kullanan Suudi devleti ajanları tarafından öldürüldüğü dışında bir sonuç yok. Dolayısıyla Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir devlet cinayeti." dedi.

"Özür dilemeyi reddetti"

Riyad'ın cinayete ilişkin sorumluluğunu reddettiğine işaret eden Callamard, "Suudi Arabistan bir devlet olarak kurbanın ailesi ve Türkiye'den özür dilemeyi reddetti." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raporunun hazırlanması aşamasında iş birliğine yanaşmadığını vurgulayan Callamard, Suudi yetkililerle birçok kez irtibata geçtiğini, prosedür kapsamında rapor öncesi mektup gönderdiğini ancak bunlara cevap verilmediğini anlattı.

Yaptırım çağrısı yaptı

Cinayetin sorumlularına karşı harekete geçilmesinin önemine değinen Callamard, "Eğer adım atılmazsa Suudi Arabistan ve diğer devletlere gazeteci cinayetinin ardından bir kızgınlık oluşacağı ancak daha sonra işlerin hızlıca eskiye döneceğine dair mesaj göndermiş oluruz. Bazı devlet liderlerinin göndermek istediği mesaj bu." değerlendirmesini yaptı.

Callamard, sorumlulara karşı yaptırım mekanizmasının da işletilmesi gerektiğini söyledi.

"G20 hayalkırıklığı oldu"

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak gösterilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasına ilişkin Callamard, "G20 hayalkırıklığı oldu. Görüşmeler sırasında ne olduğunu bilmiyorum ancak zirve sonundaki aile fotoğrafı çok şey söylüyordu. Donald Trump ve Muhammed Bin Selman'ın tokalaşması bana göre hiç hoş değildi." değerlendirmesini yaptı.

Hatice Cengiz gözyaşlarını tutamadı

Callamard'ın cinayetin nasıl planlanıp işlendiğini anlattığı sırada Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ağladı. Callamard'ın elini tutarak teselli etmeye çalıştığı Cengiz, dışarı çıkarak bir süre kaldı.

Daha sonra salona dönen Cengiz, yaptığı konuşmada sorumlulara karşı daha ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

Raporun daha ciddi tepkilere neden olması gerektiğini kaydeden Cengiz, "Tüm Avrupa ülkelerini, özellikle de İngiltere'yi siyasi açıdan raporu daha ciddiye almaya ve daha ciddi eylemlerin takip edeceği adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

"Sizi korkutmuyor mu"

Raporun yayımlanmasının ardından cinayeti işleyenlere karşı ciddi olarak bir adım atılmadığını söyleyen Cengiz, BM Güvenlik Konseyi üyelerine "Bu rapora ve cinayete dair sessizliğiniz, böylesine bir eylemin gelecekte de devam edeceği konusunda sizi korkutmuyor mu? Hiçbir şey olmamış gibi davranmak çok tehlikeli." diye seslendi.

Kaşıkçı cinayeti ve BM raporu

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından geçen ay açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA