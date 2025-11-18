BM Özel Raportörü Albanese, AB ve üye ülkeleri Filistin konusunda sert şekilde eleştirdi

Albanese, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu’nun (AP) girişinde İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AB’nin, üye ülkelerin Gazze ve Filistin meselesinde uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi için bir kılıf haline geldiğini belirten Albanese, "Özellikle Almanya ve İtalya'nın karşı çıkması neticesinde ticaret anlaşmasının askıya alınmamasını sürdürmesi çok vahim bir durum." dedi.

Albanese, AB ülkelerinin İsrail’le silah alışverişinin sürdüğüne dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerinin halen İsrail’e silah göndermesi, ondan silah satın alması, Horizon programı aracılığıyla bilimsel araştırmaları sürdürmesi çok vahimdir. Bu nedenle mesele ‘AB yeterince bir şey yapmıyor’ değil; AB, üye devletleri ve politikaları aracılığıyla Filistin'in yok edilmesine yardım ediyor. Bana göre durum o kadar vahim ki, yorum bile yapılamayacak kadar açık." diye konuştu.

"Yeni bir soykırımla karşı karşıyayız"

İki devletli çözüm konusundaki bir soruya da BM Özel Raportörü, "Bence şu anda iki ya da tek devlet üzerine yapılan herhangi bir siyasi tartışma anlamsız. Devletler gerçekten barış istiyorsa, Gazze’de ve Batı Şeria’da ölmeye devam eden insanlarla ilgilenirlerdi. Batı Şeria’da son 80 yılın neredeyse eşi görülmemiş bir etnik temizlik yaşanıyor hem de olağanüstü bir şiddetle…" ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin 30 yıldır belgelendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kolonicilerin birçoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı; Fransızlar, İtalyanlar, Belçikalılar, Almanlar ve hatta bazıları orduya katılıyor. Birçok Avrupalı vatandaş İsrail ordusunda görev yaptı. Halk ortadan kayboluyorken, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulacağı toprakların büyük kısmı ya yok edilmiş ya da işgal altındayken iki devletten nasıl söz edebiliriz? Yeni bir soykırımla karşı karşıyayız ve bunun suç ortağı olma riski taşıyoruz. Bu suç ortaklığı sadece Filistin’in yok edilmesine değil, aynı zamanda AB’nin temel değerlerinin çöküşüne de yol açıyor."

"Bu mu istediğimiz Avrupa?"

Albanese, AB’nin değerlerine aykırı hareket etmesine karşın Avrupalı vatandaşların birçok yerde meydanlara indiğini ancak pek çoğunun coplandığına dikkati çekerek, "Bu mu istediğimiz Avrupa? Bunun aynı zamanda Avrupa içinde bir uyanış anı olduğuna inanıyorum. İsrail’in çıkarlarının korunması ne zaman vatandaşların korunmasından daha önemli hale geldi? Bu soruyu Avrupalıların kendilerine sorması gerekiyor. İsrail’le nasıl bir bağ söz konusu? Bu sorunun cevabı, Filistin meselesine de yanıttır." dedi.

AB'nin Filistin'e yönelik bağışçılar konferansında daha fazla söz sahibi olmak istemesini de eleştiren Albanese, "Bu kolonyal bir utançtır. Hiçbir şey yapılmadı. Gazze'nin yok edilmesi önlenebilirdi, o zaman masada olunmalıydı. Gazze’de kalan nüfusun yüzde 80’i yani 1,9 milyon kişi şu anda su içinde, ayakta hiçbir şeyi kalmamış durumda. Evleri yok. İsrail’in intikam duygusunu tatmin etmek için her şeyin yok edilmesi mi gerekiyordu? Kendini böyle ifade eden, bu açgözlü, akbaba gibi müzakere masasında olmak isteyen bir Avrupa'nın parçası olmaktan utanıyorum. Gerçekten utanmalılar." yorumunu yaptı.

"Trump'ın Gazze Planı, uluslararası hukuka uygun değil"

Albanese, BM'de Gazze planına ilişkin dün yapılan oylama konusundaki görüşleri sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"(Trump'ın Gazze Planı) Bu plan, uluslararası hukuka uygun değil. Uluslararası Adalet Divanı'nın yakın zamanda yaptığı yorum açıkça İsrail'in Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Doğu Kudüs'ten çekilmesini, askerlerini geri çekmesini, yerleşimcilerini çekmesini gerektiriyor. Filistinlilerin doğal ve ekonomik kaynakları sömürülemez. Bunlar başlangıç noktasıdır. Ardından Filistinlilere yapılan şiddet için tazminat ödenmeli ve yerinden edilen insanların geri dönüşü garanti altına alınmalıdır. Mahkeme karar verdiğine göre, başlanması gereken nokta budur."

Albanese, Avrupa ülkelerinin "soykırımdan söz edilemez çünkü mahkeme karar vermedi" tezine de karşı çıkarak, "Ancak, İsrail ve Filistin hakkında soruşturma komisyonu da kararını verdi. Bunu bir kenara bıraksak bile, önleme yükümlülüğü var. Ama mahkeme karar verdiğinde bile devletler gereğini yapmıyorsa, bu mekanizmanın hiçbir anlamı kalmaz. BM’yi baypas eden, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını baypas eden, yeni bir sömürgeci vesayet biçimi yaratan bir uluslararası mekanizma oluşturmak, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel değerlerine ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması ve yönetimden uzaklaştırılmasına dair bir soruya da Albanese, şu yanıtı verdi:

"Orası işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır. Biliyorsunuz, uluslararası konsensüse göre Filistin Devleti Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten oluşur. Dolayısıyla bu toprakların bir parçasını diğerlerinden ayrı bir şekilde yönetmekten söz edilemez. Kendi kaderini tayin hakkı demek, Filistinlilerin istedikleri kişiyi seçmesi demektir. Tıpkı İsraillilerin bir suçluyu seçebildiği gibi, Filistinliler de uluslararası toplumun hoşlanmadığı biri için oy verebilir ya da vermez. Ama bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren; Filistinlilerin özgür ve barış içinde yaşamasıdır. Tıpkı İsrailliler gibi."

"AB ile İsrail arasındaki askeri işbirliği anlaşması bir an önce durdurulmalı"

Albanese, AB ile İsrail arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının da bir an önce durdurulması gerektiğini de vurguladı.

ABD’nin kendisine uyguladığı yaptırımların hayatını etkileyip etkilemediği sorusu yöneltilen Albanese, "Filistinlilere yaptıkları eziyet kadar değil. Ama sizin hayal edebileceğiniz her şeyden daha fazla etkiliyor." yanıtını verdi.