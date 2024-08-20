BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör saldırılarında geçen yıl 4 bin 500 sivil öldü

Yobe eyaletindeki BM Bölge Ofisinin Başkanı David Lubari Lominyo, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, devam eden şiddet olayları ve teröristlerin ayrım gözetmeyen saldırıları nedeniyle sivillerin korunmasının büyük bir endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2023'te terör saldırıları yüzünden 4 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Lominyo, bu verilerin BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin 2024 raporundan alındığını kaydetti.

Saldırıların Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde ciddi güvenlik, insani, sosyoekonomik ve siyasi etkilerinin devam ettiğini belirten Lominyo, "Kuzeydoğuda 230 bin çocuğun hayatı yetersiz beslenme ve şiddetli kriz nedeniyle tehlikede." dedi.

Lominyo, güvenlik kurumları ve terör grupları da dahil tüm tarafları şiddeti durdurmaya, sivil varlıkları korumaya ve çocuklara eksiksiz yaşam sürme şansı vermeye çağırdı.