Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensuplarının etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 8,4 milyondan fazla kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyacı olduğu belirtildi.

Bu bölgelerde gıda güvenliği ve beslenme için 1 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "2021'deki felaketi önledikten sonra çabalar sürdürülmezse kuzeydoğu Nijerya halkı için tehlike yeniden beliriyor." denildi.

2009'dan beri 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.