Tunus basınında yer alan haberlere göre, iki teknenin batması sonucu 13 Afrikalı hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.

Batan teknelerde bulunan 12 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Tunus makamlarından meydana gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.