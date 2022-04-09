Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta iki tekne battı: 13 düzensiz göçmen öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tunus açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan iki tekne battı. 13 Afrikalının hayatını kaybettiği olayda, 37 kişi kurtarılırken, 12 kişi kayboldu.
Tunus basınında yer alan haberlere göre, iki teknenin batması sonucu 13 Afrikalı hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.
Batan teknelerde bulunan 12 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.
Tunus makamlarından meydana gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Tunus
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