Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Rusya'dan ithalatı yasakladı
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.
Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.
Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun, Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi.
Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.
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