Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının yıllık raporunda, Myanmar ordusunun hak ihlalleri ele alındı.

Raporda "Myanmar'da insanlık suçlarının sistematik bir şekilde sürdüğü" vurgusu yapıldı. Söz konusu suçlardan kadın ve çocukların ağır bir şekilde etkilendiği açıklandı.

Raporda ifadelerine yer verilen Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, "Kadın ve çocuklara yönelik suçlar, en ağır uluslararası suçlar arasında olmakla birlikte geçmişten bu yana yeterince kayıt altına alınıp araştırılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlık suçu işleyenlerin hesap verebilmesi için Soruşturma Mekanizmasına bağlı ekiplerin mağdurlarla görüşerek delil topladığı bilgisini veren Koumjian, "Söz konusu suçların failleri, dokunulmaz kalmayacaklarını bilmelidir" ifadesini kullandı.

Raporda 200'ün üzerinde kaynaktan 3 milyona yakın verinin toplandığını aktaran Koumjian, "Şubat 2021 darbesinden bu yana sivillere yönelik sistematik saldırıların arttığına dair oldukça fazla gösterge mevcut." açıklamasını yaptı.

Koumjian, kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel saldırının yanı sıra çocuklara yönelik işlenen suçların genellikle Myanmar güvenlik güçlerince işlendiği bilgisini paylaştı.

Arakanlıların güvenli geri dönüşü

Myanmar ordusunun etnik temelli saldırıları nedeniyle 2017'den bu yana ülkelerini terk eden Arakanlı Müslümanların durumunun vahametini koruduğunu belirten Koumjian, Arakanlıların ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşünün, "kendilerine zorbalık yapanlar hesap vermedikçe çok zor olduğunu" ifade etti.

Koumjian, "Arakanlı Müslümanların süregelen dramı ve Myanmar'da devam eden şiddet ortamı, Soruşturma Mekanizmasının adaleti sağlama ve daha fazla zorbalığı önlemedeki rolünün önemini yansıtmaktadır." tespitini yaptı.