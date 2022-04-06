Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) emisyon azaltımına odaklanan "İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması" raporunda, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmanın ve korumanın mümkün olabileceğini söyledi.

Raporda, küresel sıcaklığın 2015'te Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırına ulaşmaya devam ettiği açıklandı.

Uzmanlar, söz konusu küresel sıcaklık artışının 10 yıl içinde sınırlandırılmasının ve sınırın korunmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Alacağımız kararlar geleceği güvence altına alabilir"

IPCC Başkanı Hoesung Lee, yaptığı açıklamada, küresel ısınmayı kontrol altına almak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahip olunduğunu vurguladı.

"Biz kritik bir yol ayrımındayız. Şimdi alacağımız kararlar, geleceği güvence altına alabilir."

Birçok ülkenin iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlara dikkati çeken Lee, etkili olan politikalar uygulanarak mücadele edilebileceğini dile getirdi.

Emisyonlar en az yüzde 43 düşürülmeli

Rapora göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların en az yüzde 43 (24 gigaton) düşürülmesi gerekiyor.

Emisyon azaltımında bu oranın başarılabilmesi için kömür kullanımının 2030'a kadar yüzde 75 gerilemesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ise hızla artmasına ihtiyaç duyuluyor.