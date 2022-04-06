Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters,
İngiltere'den Rusya'ya yatırım yasağı
[Fotoğraf: Getty]
İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.
İngiltere, Rus bankaları Sberbank ve Credit Bank of Moscow'un varlıklarını dondurdu.
"Putin'i aç bırakmak" için tasarlanmış yaptırımları hızlandırarak 2022'nin sonuna kadar tüm Rus kömür ve petrol ithalatını sonlandıracağını duyurdu.
İngiltere Rusya’ya tüm yeni dış yatırımlara da yasak getirdi.
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