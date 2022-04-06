İspanya'da Rebellion Cientifica (Bilimsel İsyan) adlı sosyal hareket tarafından düzenlenen eylemde yaklaşık 50 kişi, Madrid'deki Meclis binası önünde toplandı.

Eylemciler, biyolojik olarak kolay çözünürlüğü olan kırmızı boyaları Meclis'in "aslanlı kapı" olarak bilinen ve sadece özel törenlerde açılan ana girişine döktü.

Polis, beyaz gömlekler giyen ve Meclis kapısının basamaklarında oturan eylemcilere müdahale etti.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Aktivist bilim insanları, iklim değişikliğine karşı bilimsel araştırma sonucunun açıklandığı güne denk getirilen eylemde, "B gezegeni yok", "Kırmızı alarm. Bilimi dinleyin" sloganları attı.

Eylemde okunan bildiride, hükümetin, iklim krizi karşısında yeterli tepkiyi göstermediği ve bilim insanlarının uyarılarını dikkate almadığı vurgulandı.

Eylem sonrasında polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, boyaların temizlenmesi işlemine başlandı.