Bölge basınında çıkan habere göre, Türk, 3 günlük Haiti ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Belirli tarihler içinde ülkede, özel destek gücünün konuşlandırılması acilen göz önünde bulundurulmalı" ifadesine yer verdi.

Adanın suç çeteleri tarafından terörize edildiğini vurgulayan Türk, devletin ise buna engel olamadığını belirtti.

Haiti'de kamu düzeninin ciddi derecede bozulduğuna dikkati çeken Türk, "Sadece yaşanılan bir kabus olarak tanımlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki açıklamasında, dünyanın "en fakir ve ürkütücü" manzarasıyla karşı karşıya olduklarına işaret etmiş, "Haiti'deki durum gerçekten vahim, birçok bölgede yağmacı silahlı çeteler alanları kontrol ediyor. Halk suya, yiyeceğe, sağlığa, yakıta, erişemiyor ve çocukların okula gitmesi engelleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

500'den fazla kişi öldü

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk; Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.