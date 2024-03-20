Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 12:48

BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz

İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’ye günde en az 500 tır ulaştırılması gerekirken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu duyurdu.

BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz

UNRWA, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze'de kıtlık kapıda, 1,1 milyon insan felaket seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Buna karşın Gazze'ye insani yardım ulaştıran tırların bir çoğuna İsrail tarafından izin verilmediğine dikkati çeken UNRWA'nın mesajında, "Mart ayında şu ana kadar günde ortalama 159 yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne geçti. Bu ihtiyaçların çok altında." ifadelerine yer verildi.

UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 24 sağlık merkezinden yalnızca 8'inin faaliyet gösterdiğinin bilgisini paylaştı.

İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze’ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze
Sıradaki Haber
ABD'de Texas'taki göçmen yasası konusunda aynı günde iki ayrı karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 700 kişi gözaltına alındı
13:10
Elektrikli otomobillerdeki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı
13:07
Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
12:41
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor
12:31
Yeni teknolojilerde çığır açacak projelere güçlü destek imkanı
12:39
Bilecik - Yenişehir Devlet Yolu hizmete açıldı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ