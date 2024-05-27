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Dünya
AA 27.05.2024 21:48

BM, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstererek, yaşanan sivil kayıpları karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

BM, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki gösterdi
[Fotograf: AA]

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, yaptığı açıklamada, "26 Mayıs'ta İsrail tarafından Gazze'nin güneydeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş insanların kaldığı kampa düzenlenen hava saldırılarının ardından, daha çok sivillerin ölmesi karşısında dehşete düştüm." dedi.

Türk, kamptan gelen görüntülerin korkunç olduğunu ve aynı zamanda İsrail'in, sivillerin ölümüne neden olan savaş yönteminde ve bunu yaparken kullandığı araçlarda değişikliğe gitmediğini gösterdiğini belirtti.

Volker Türk, elde ettikleri raporların çok sayıda patlama olduğunu ve yangın çıktığını gösterdiğini vurgularken, bölgenin Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen insanlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

"Bu saldırı, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla güvenli yer olmadığının altını bir kez daha çizdi." değerlendirmesinde bulunan Türk, İsrail ordusunun bu saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk, "Şaşırtıcı derecede açık olan şey, sivillerin yoğun olduğu böyle bir bölgeyi hedef almanın tamamen öngörülebilir bir sonucu olduğudur. Bu tür soruşturmaların hesap verebilirliğe, politika ve uygulamalarda değişikliklere yol açması çok önemli." dedi.

İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararları doğrultusunda Refah'taki "askeri saldırılarını durdurma" çağrısında bulunan Türk, UAD'nin 24 Mayıs'ta, İsrail'in saldırılarını ve Refah'taki Filistinlilerin "fiziksel yok edilmesine" neden olabilecek her türlü eylemi durdurması yönünde karar aldığını vurguladı.

Türk, sivillerin korunması için taraflara yönelik ateşkes çağrısını yinelerken, "İsrail, sivilleri korumak için acil adımlar atmalı. Onların temel insani yardıma erişimlerini sağlamalı ve keyfi olarak gözaltına alınanları serbest bırakmalı." dedi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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