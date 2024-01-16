BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıt sevkiyatını engelliyor

OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük yazılı bildirimde, İsrailli yetkililerin, temiz su ve atık su sistemlerini çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç sevkiyatının Gazze'ye erişiminin engellendiği belirtildi.

"Su, atık tahliyesi ve hijyen için gerekli yakıtın eksikliği, sağlık ve çevre tehlikeleri riskini artırırken, ilaç eksikliği de kısmen işleyen 6 hastanenin işlevselliğini zayıflattı." ifadesine yer verilen bildirimde, ocak başından bu yana Gazze'nin kuzeyinde su tesislerine yakıt ve malzeme sağlayacak 19 yardım girişiminden yalnızca birine izin verildiği kaydedildi.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşanıyor.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

OCHA'nın 12 Ocak'ta yayımladığı raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.