BM: İsrail, Batı Şeria'da sadece 1 haftada 30 Filistinliyi öldürdü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı operasyonunu" sürdürdüğünü belirten Dujarric, İsrail ordusunun "ölümcül savaş taktikleri" kullandığını ve hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Dujarric, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde, 1 haftada aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 30 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunun Kasım 2023'ten bu yana bölgede 1 haftada kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunu dile getirdi.

"İsrail güçleri uluslararası hukuk kurallarına uymak zorundadır." diyen Dujarric, "ölümcül gücün" sadece son seçenek olduğunda kullanılabileceğini söyledi.

Diğer taraftan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de İsrail güçlerinin, El Halil kentinde hareket serbestisi kısıtlamalarını yoğunlaştırdığını, bunun binlerce Filistinlinin temel hizmetlere ulaşımını engellediğini ve yaşam koşullarını zorlaştırdığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.