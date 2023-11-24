BM: İnsani yardım tırları Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmayı sürdürüyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, "BM olarak şu anda insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmeye devam ettiğini doğrulayabiliriz." dedi.

İsrail ile Hamas arasında şu anda yürürlükte olan "mutabakatın" Gazze ve İsrail halkına bir rahatlama getirmesini umut ettiklerini belirten Laerke, serbest bırakılacak esir ile tutuklular ve onların aileleri için iyi dileklerini iletti.

Laerke, "Çatışmalara verilen bu insani aranın bir insani ateşkese vesile olmasını diliyoruz. Mısır'dan (Refah Sınır Kapısı) geçen yardım tırları konusunda sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ise "İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'yi dün alıkoydu. Şu anda onun nerede olduğuna dair bilgi de yok. Sizce bir sağlık çalışanının alıkonulması kabul edilebilir mi?" sorusunu yanıtladı. Lindmeier, "Bu konuyla ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yayımlayacağız. Yapılacak ayrıntılı açıklamada bütün detaylar yer alacak." dedi.