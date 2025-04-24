BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

Lacroix, 13-14 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek bakanlar düzeyinde barış gücü toplantısına ilişkin BM binasında basına açıklamada bulundu.

Barış gücü misyonlarının, artık daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Lacroix, "Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." değerlendirmesini yaptı.

Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya." diye konuştu.

Çatışmaların doğasının da hızla değiştiğine dikkati çeken Lacroix, tüm bu zorluklara rağmen sahada görev yapan barış gücü personelinin her gün yüz binlerce sivili korumaya devam ettiğinin altını çizdi.

Lacroix, "Barış güçleri, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yaratıyor, ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engelliyor, siyasi süreçlere destek veriyor, ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Berlin'de gerçekleşecek bakanlar düzeyindeki toplantının tüm bu sınamaların ele alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Barış gücünün, gelecekte de BM'nin ve çok taraflılığın önemli, uygulanabilir, güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak kalmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda artan mali kısıtlamalar altında görev yapacağımızı bildiğimiz için barış gücü faaliyetlerini daha maliyet etkin hale getirmenin yollarını da ele alacağız." dedi.