Dicarlo, "Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumi, Harkiv, Lviv, Poltava ve diğer yerlere Rus füzeleri ve insansız hava araçları bombalar yağdırdı. Evleri yıkıp zarar verirken bölgedeki hizmetleri de ciddi şekilde aksattı" dedi.

Dicarlo, Ukrayna'da süren bombardımanın ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ının zarar görmesine neden olduğuna ve Kiev'in çoğu yerine günde 12 saat elektrik verilemediğine dikkati çekti.

Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu vurgulayan Dicarlo, "Ukrayna Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, söz konusu ihlal iddiaları için hesap verebilirlik konusundaki çalışmalarını Ukrayna içinde ve dışında devam eden soruşturmalarla sürdürüyor.Komiserler yıl sonundan önce Ukrayna'ya bir ziyaret daha planlıyor." ifadelerini kullandı.

6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti

Dicarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR), Ukrayna'da tespit edilen 57 cinsel şiddet vakası da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini belgelemeye devam ettiğini bildirdi.

Rosemary Dicarlo, bu 57 cinsel şiddet vakasının 48'inin ise Rus silahlı kuvvetleri ve bağlantılı gruplarla ilişkili kabul edilebileceğini dile getirdi.

BM'ye göre, Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi de yaralandı.