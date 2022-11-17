Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Christmas Adası'nda kırmızı yengeç göçü başladı
Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda üreme zamanı gelen kırmızı yengeçlerin göçü renkli görüntüler oluşturdu.
Milyonlarca kırmızı yengeç, adanın merkezinden kıyılara doğru yola çıktı.
Yengeçlerin geçiş güvenliği için bazı yollar kapatıldı.
Göç yolculuğu esnasında adada renkli görüntüler kaydedildi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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