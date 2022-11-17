Van Wert Şerifi Thomas Riggenbach, yaptığı açıklamada, çiftlik çalışanlarının hayvanların büyük bir kısmını yakaladığını, ancak şu anda 10 bin vizonun kayıp olduğunu söyledi.

Birçok vizonun ise yoldan geçmeye çalışırken öldüğünü ifade eden Riggenbach, telef olan vizonların toplatılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

"Görürseniz yaklaşmayın"

Riggenbach, vizonları görenlerin onlara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yakalanmaları için yetkili birimlerle iletişime geçilmesini istedi.

Şerif ofisi, kümes hayvanları ve küçük evcil hayvanları olan bölge sakinlerine, vizon saldırılarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.