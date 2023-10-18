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Dünya
AA 18.10.2023 20:23

BM: Hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerekir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

BM: Hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerekir

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, "(BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin) Griffiths, bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırının İsrailli yetkililerin hastaneyi boşaltma emrinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail saldırıyı gerçekleştirmediğini iddia ediyor. BM, bu yüzlerce can kaybına yol açan korkunç saldırıya ilişkin yürütülecek soruşturmalara dahil olacak mı? Bu saldırının ardından Gazze'de can kayıplarının sayısı nedir?" sorularını yanıtladı.

BM'nin soruşturmaya dahil olup olmayacağına cevap vermek için henüz "erken" olduğunu dile getiren Haq, BM'nin soruşturma bağlamında atılacak adımları görmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Saldırıya ilişkin soruşturma gerçekleştirilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2014 yılında BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir okuluna düzenlenen saldırıyı BM'nin kimseden "rıza almadan" soruşturduğunun hatırlatılması ve yine böyle bir soruşturma niyeti olup olmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Aceleci davranmak istemiyoruz. Açık olan şu ki bir soruşturma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Düzenlemelere bakarak hareket edeceğiz." diye konuştu.

Haq, son verilere göre 7 Ekim'den bu yana 1300 İsrailli ve 3 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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