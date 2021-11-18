BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Yemen'in Sana kentinde BM çalışanı 2 kişinin Husiler tarafından gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Kasım başlarında herhangi bir gerekçe ya da suçlama olmaksızın gözaltına alınan 2 BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Dujarric, çalışanlarının aileleri ve BM ile iletişim kurmasına da izin verilmediğini söyledi.

Dujarric, Husilerin 2 BM çalışanının serbest bırakılacağına dair geçen hafta güvence vermesine rağmen personellerinin hala serbest bırakılmadığını ifade etti.

Sözcü Dujarric, geçen hafta Hudeyde'de ise yerel güvenlik güçlerine mensup 10 kişinin yargısız infaz edilmesini kınayarak, uluslararası insan haklarını ihlal eden bu infazların soruşturulması ve faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.