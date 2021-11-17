Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, Hudeyde'de Husilerden 10 esirin hükümet güçleri tarafından idam edildiği yönündeki haberlere ilgili açıklama yaptı:



"AB, Hudeyde'de 10 kişinin idam edildiği yönündeki haberler karşısında rahatsızlığını ifade ediyor. Bu tür olaylar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Soruşturulması ve suçluların yargılanması gerekir."

İngiltere'nin Sana Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Hudeyde'de 10 kişinin hukuksuz bir şekilde idam edildiği yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtildi.

Olayın soruşturulması için çağrıda bulunuldu.

İran destekli Husiler, 14 Kasım'da hükümet güçlerinin Hudeyde'de 10 kişiyi idam ettiğini öne sürmüş, hükümet tarafı ise iddiaları yalanlayarak Husilere benzer suçlamada bulunmuştu.

