BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki savaşın iklim değişikliği, koronavirüs salgını ve eşitsizliğin yol açtığı aksaklıklara, yüz milyonlarca insanı zaten etkileyen 'benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi' yaratmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

"2022'de çok sayıda kıtlık ilan edilme riski var"

Berlin'de toplanan onlarca zengin ve gelişmekte olan ülkeden yetkililere gönderdiği video mesajında, "2022'de çok sayıda kıtlık ilan edilme riski var. Ve 2023 daha da kötü olabilir” dedi.

Guterres, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerin artan gübre ve enerji fiyatları ile başa çıkmak için mücadele ederken Asya, Afrika ve Amerika'daki hasatların darbe alacağını belirtti.

"Bu yılki gıdaya erişim sorunları gelecek yılın küresel gıda sıkıntısı haline gelebilir" dedi. “Hiçbir ülke böyle bir felaketin sosyal ve ekonomik yansımalarına karşı bağışık olamaz.”

Guterres, BM müzakerecilerinin Ukrayna'nın Karadeniz de dahil olmak üzere gıda ihraç etmesini sağlayacak ve Rusya'nın kısıtlama olmaksızın dünya pazarlarına gıda ve gübre getirmesine izin verecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, yoksul ülkelerin ekonomilerini ayakta tutmalarına yardımcı olmak ve özel sektörün küresel gıda pazarlarını istikrara kavuşturmasına yardımcı olmak için borç indirimi çağrısında bulundu.

Moskova’nın, ‘gıda kıtlığından batının yaptırımları sorumlu’ iddiası

Berlin toplantısının ev sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moskova’nın, gıda kıtlığının sorumlusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline batının uyguladığı yaptırımlar olduğu iddiasının ‘tamamen savunulamaz’ olduğunu söyledi.

Baerbock, Rusya'nın bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında, aynı 2021'in aylarında olduğu kadar buğday ihraç ettiğini söyledi.

Guterres'in dünya çapında artan açlık krizinin altında çeşitli faktörlerin yattığına dair yorumlarını yineledi.

Baerbock, “Bir dalgayı tsunamiye dönüştüren Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı savaşıydı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın hayati malları dünya pazarlarından alıkoymak için mazereti olmadığı konusunda ısrar etti.

“Rusya'ya toplu olarak ve diğer birçok ülkeyle birlikte uyguladığımız yaptırımlar gıdadan muaf, gıda ürünlerinden muaf, gübrelerden muaf, sigortacılardan muaf, nakliyecilerden muaf” dedi.