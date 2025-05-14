BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna savaşında tek çözüm adil barış

Antonio Guterres, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de bakanlar düzeyinde düzenlenen BM Barış Gücü Konferansı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres, "Bizim için tek çözüm adil bir barış. Bu da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü dahil BM Anlaşması ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde olmalı." dedi.

BM'nin tarafların anlaşması halinde talep edilebilecek desteği de vermeye hazır olduğunu vurgulayan Guterres, "Ama bu tabi ki bize bağlı değil, taraflara bağlı. Tarif ettiğim şekildeki ateşkes ve barışın Güvenlik Konseyi'nden onaylanması halinde bunun büyük bir adım olacağı açıktır ancak bunun kolay bir iş olmayacağının da farkındayım." diye konuştu.

Guterres, Almanya'nın barışın korunması, inşası ve insani yardım çabalarında BM'nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunu ifade ederek, "Barış koruma operasyonları BM'nin temel taşlarından birisidir." ifadesini kullandı.

Barış gücü askerlerinin dünyanın dört bir yanındaki sorunlu bölge ve çatışma hatlarında kalan sivilleri koruması ve insani yardım akışını sağlaması için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Guterres, bu uğurda hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Guterres, BM üyelerinin barışın korunmasına yönelik yaptığı açıklamaları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Açıkça söylemeliyim ki barış koruma operasyonları büyük zorluklarla karşı karşıya kalmakta. Barış Gücü'nün günümüz gerçekleri ve yarının zorlukları için tam donanımlı olmasını sağlamamıza yardımcı olan Almanya'ya ve katılan tüm ülkelere teşekkür ederim." diye konuştu.

Rusya, Ukrayna ile barış müzakerelerinde yer almaya hazır olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerinde yer almaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Wadephul, ateşkes ve akabinde bir barış anlaşmasını müzakere etme konusunda koşul aramayan Ukrayna'yı tamamen desteklediklerini belirterek, "Topun Rusya'nın sahasında olduğu da kesinlikle açıktır. Rusya şimdi bu müzakerelerde yer almaya hazır olmalıdır." dedi.

Bu akşam NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Antalya'ya gideceğine işaret eden Wadephul, orada Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bu konuyu da konuşma fırsatı bulacağını aktardı.

Wadephul, ABD ile bu konuda çok yakın bir koordinasyon içerisinde olduklarını ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bu konuyu detaylı şekilde ele alacağını dile getirerek, "Dolayısıyla, siyasi Batı'nın burada çok ortak bir pozisyonu var. Bu savaş sona erdirilmelidir. Rusya da adil sonuçlar elde edebilmemiz için müzakere masasına gelmelidir. " ifadelerini kullandı.

Dünyadaki mevcut çatışmalar ve krizlerin, barış ve güvenliğin gökten zembille inmediğini gösterdiğini aktaran Wadephul, küresel bir topluluk olarak her gün bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Wadephul ayrıca BM Barış Gücü için 82 milyon avroluk bir hibe taahhüt ettiklerini de açıkladı.

Alman savunma bakanının Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes olacağına dair iyimserliği çok düşük

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Ukrayna ile Rusya arasında olası bir ateşkes konusuna ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in İstanbul'a uçmaya hazır olduğuna dair bir işaret yok." dedi.

Pistorius, başkalarının sözleri hakkında yorum yapmayacağına ve sadece eylemleri değerlendireceğine karar verdiğini hatırlatarak, "Belki de bir sinyal göndermek için en azından birkaç günlüğüne silah bırakmaya hazır olduğuna dair herhangi bir işaret de göstermiyor. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor." dedi.

İşte bu yüzden davranışların ya da tutumların kendilerine yol göstermesi gerektiğini anlatan Pistorius, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ateşkes olacağına dair iyimserliğim çok düşük. Neler olacağını görmek için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Pistorius, olası bir ateşkes olması durumunda ise elbette müzakereler sırasında barışın nasıl güvence altına alınacağı, Ukrayna için ateşkesin nasıl korunacağı sorusunun tartışılması gerekeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu da Avrupa, NATO, Gönüllüler Koalisyonu ve tabii ki Birleşmiş Milletler bünyesinde tartışılmalıdır. Ancak şu ya da bu çözüm durumunda kimin ne yapmaya hazır olduğu gibi spekülatif sorulara şimdiden cevap vermek, Vladimir Putin'in karşısına çıkmamız gereken stratejik belirsizliğin ruhuna uygun olmayacaktır."