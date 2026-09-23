BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres ve Şara'nın görüştüğü ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in Suriye'deki siyasi geçiş yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığı, bu sürecin kapsayıcı diyalog ve geniş katılımla ilerletilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Guterres ve Şara'nın, Suriye'nin siyasi geçişini desteklemek amacıyla BM ile Suriye arasındaki ortaklığı güçlendirmenin yollarını değerlendirdiği belirtilen açıklamada, ekonomik entegrasyonun yanı sıra iyileşme ve yeniden yapılanmanın önündeki engellerin kaldırılması konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in, Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına verdiği desteği yinelediği ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirdiği kaydedildi.