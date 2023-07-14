BM Genel Sekreter Yardımcısı: 11 ili kapsayan 4,5 milyon dolarlık hibe programı başlatıyoruz

Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından afet yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BM Genel Sekreter Yardımcısı Ivana Zivkovic, Türkiye'deydi.

Zivkovic'in ilk durağı Ankara'daki Model Fabrika oldu. Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen program kapsamında, mesleki eğitim alan depremzedelerle görüştü.

"Odağımız ekonomiyi canlandırmak"

Zivkovic, "Yaşanan korkunç depremlerden beş ay sonra buradaki eğitimlere katılan depremzedeleri ziyaret etmek beni çok memnun etti. Odak noktamızı artık hayatta kalmaktan ekonomiyi canlandırmaya kaydırıyoruz. Burada eğitim alan kişiler şehirlerine geri döndükleri zaman kalifiye iş bulma ve ailelerine destek olma fırsatı bulacaklar" dedi.

Programının ikinci gününde Hatay'a giden Zivkovic, Mor Yerleşke Kadın Dayanışma Merkezi ve İhtiyaç Haritası konteyner kentinde incelemeler yaptı.

"Destek verdiğimiz konteyner kent bin 500 kişiye hizmet sağlayacak"

Türkiye'deki depremlerden etkilenen bölgeleri ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Zivkovic “Buradaki yıkım karşısında şaşkına döndüm” dedi ve ekledi:

“Yaşanan can kayıpları ve üç dakika içinde her şeyini kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Birleşmiş milletler olarak elimizden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada kurulan ve bizim de destek verdiğimiz konteyner kent önümüzdeki hafta 1500 kişiye hizmet vermeye başlayacak”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkan Yardımcılığını da yürüten Zivkovic, İsveç hükümeti tarafından finanse edilen ve 11 ili kapsayan hibe programını açıkladı.

Türk hükümetinin tüm kaynaklarını seferber ettiğini söyleyen Zivkovic “Uluslararası toplum da arama kurtarma başta olmak üzere birçok faaliyete destek verdi. Biz de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak acil ihtiyaçlar için desteğimizin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de yardımcı oluyoruz. Bugün, depremden etkilenen işletmeler için 4 buçuk milyon dolarlık hibe planını duyuruyoruz” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa katılan Zivkovic, yeni hibe programı hakkında iş insanlarına bilgi verdi.