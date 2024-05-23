Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2024 21:49

BM: Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmazsa açlık yayılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

BM: Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmazsa açlık yayılacak
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapanması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle Gazze'ye yönelik hayat kurtarıcı yardımların kısıtlandığını bildiren Dujarric, Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze'nin güneyinde gıda dağıtımı yapılamadığını duyurduğunu aktardı.

Dujarric, diğer taraftan birçok hastanenin gerekli yakıt ve ilaca sahip olmadığını ifade etti.

BM Sözcüsü, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail
Sıradaki Haber
BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Fahiş fiyatla mücadelede cezalar arttı
23:17
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
23:10
Macron, Yeni Kaledonya halkının, anayasal reform tasarısının geri çekilmesi talebini reddetti
22:41
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:05
Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: 3 ölü
22:48
İran Cumhurbaşkanı Reisi Meşhed'teki İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
Türkiye’nin Milli Botanik Bahçesi
Türkiye’nin Milli Botanik Bahçesi
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri park halindeki araca zarar verdi
Başıboş sokak köpekleri park halindeki araca zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ