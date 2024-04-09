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Dünya
AA 09.04.2024 22:25

BM: Gazze'ye insani yardım girişi değerlendirilirken sadece tır sayısına bakılmamalı

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardım girişleri değerlendirilirken sadece yardım tırı sayısına bakmanın yeterli olmadığını, Gazze içinde yardım dağıtımı konusunda sıkıntıların sürdüğünü açıkladı.

BM: Gazze'ye insani yardım girişi değerlendirilirken sadece tır sayısına bakılmamalı
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin BM'nin tutumunun sorulması üzerine Dujarric, "Tutumumuz en başından beri değişmedi. Refah'a yönelik kara saldırısının korkunç sonuçları olur." dedi.

 

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Dujarric, konuya ilişkin açıklamaları basından takip ettiklerine, İsrailli yetkililerin BM'ye bir bilgilendirme yapmadığına dikkati çekti.

Gazze'ye yönelik insani yardım

Son 2 gündür Gazze'ye giriş yapan insani yardım tırlarının sayısında artış olduğunu belirten Dujarric, "Ancak sorunlar sürüyor. Özellikle Gazze içinde dağıtıma ilişkin sorunların çözümüne ilişkin bir değişiklik yok." diye konuştu.

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Dujarric, "güvenlik nedeniyle" Gazze'ye tırların dolu şekilde giriş yapamadığını dile getirerek, giriş yaptıktan sonra yardımların dağıtılması için daha küçük kamyonlara aktarılması gerektiğini söyledi.

Bu bağlamda iyileşme olmadığını vurgulayan Dujarric, sadece giren tır sayısını değil farklı hususları ele almak gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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