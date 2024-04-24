BM: Gazze'deki toplu mezarların soruşturulması için sahadaki tüm tarafların onayı lazım

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 51 cesedin daha çıkarılmasının sorulması üzerine Haq, BM'nin bağımsız ve güvenilir soruşturma talebinde bulunduğunu anımsattı.

Haq ne tür bir soruşturma yürütüleceği ya da soruşturmayı kimin yapabileceğinin bilinmediğini, ancak sahada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) bulunduğuna işaret etti.

Söz konusu kuruluşların insan hakları ihlallerini de araştırabileceğine dikkati çeken Haq, "Nasır ve Şifa hastanelerine ilişkin bağımsız, etkili ve şeffaf soruşturma gerçekleştirilmeli." dedi.

Haq, hastaneler, hastane çalışanları, hastalar ve sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Halihazırda sahadaki durumun soruşturma yürütmek için elverişli olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmaların etkili olabilmesi için sahadaki tüm tarafların onayının gerekli olduğunu kaydeden Haq, suçu işleyen İsrail'den nasıl onay alınacağının sorulması üzerine, "Çatışma olan yerlerde her zaman böyle sorunlar çıkıyor. Ancak gerekli erişimin sağlanması ve anlamlı bir soruşturma gerçekleştirilmesi için bu gerekli." dedi.

Gazze'nin kuzeyine yardım götürmek hala çok zor

Gazze'deki genel durum hakkında bilgi de veren Haq, bugün İsrailli yetkililerin kuzeye yardım geçişine izin vermediğini bildirdi.

Haq, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine yardım sevkiyatını zorlaştırmaya devam ettiğini belirterek, nisanda Gazze'ye gidecek yardımların üçte birinin engellendiğini kaydetti.

Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında ise Haq, 18-22 Nisan'da İsrail güçlerinin 18 Filistinliyi öldürdüğünü, yüzlerce ev ve kampın zarar gördüğünü ifade etti.