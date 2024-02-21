BM: Gazze'deki Nasır Hastanesi iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi

Whittall, OCHA tarafından İsrail ordusunun önce kuşattığı sonra da baskın düzenlediği Nasır Hastanesine ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı ve OCHA işbirliğiyle 18-19 Şubat'ta Nasır Hastanesi'nden 32 kritik hastayı nakletmek üzere düzenlenen misyona katıldığını kaydeden Whittall, hastanedeki korkunç koşulları anlattı.

​​​​​​​Whittall, "Buradaki hastalar perişan durumda. Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Acilen sevk edilmesi gereken hastaların perişan durumda olduğunu gördüklerini vurgulayan Whittall, hastaneye 4 ambulansla geldiklerini ancak bunun yeterli olmadığını bildirdi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.