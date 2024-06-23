BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması "korkunç"

UNRWA Planlama Direktörü Rose, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç" dedi.

Gazze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı" kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği bilgisi yer almıştı.