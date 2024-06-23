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Dünya
AA 23.06.2024 19:58

BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması "korkunç"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın öğrencinin 8 aydır eğitim görememesinin "korkunç ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

BM: Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılması "korkunç"
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

UNRWA Planlama Direktörü Rose, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç" dedi.

Gazze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı" kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği bilgisi yer almıştı.

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