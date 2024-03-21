  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2024 20:54

BM: Gazze'de sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve özellikle kentin kuzeyinde, insani yardım çalışanlarının görevlerini yapmasının sürekli engellendiğini duyurdu.

BM: Gazze'de sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor
[Fotograf: AFP]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Şifa hastanesi ve çevresinde "askeri operasyonunun" dördüncü gününe girdiğini belirten Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini, siviller ve hastaneler dahil tüm sivil altyapının korunmasının şart olduğunu vurguladı.

Haq, Gazze'de insanların şok edici düzeyde hastalık ve açlıkla mücadele verdiğini, BM ve insani yardım ortaklarının her türlü çabayı sarf ettiğini anlattı.

"Ancak sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor, özellikle de kuzeyde" diyen Haq, güvenlik riskleri, dinmeyen bombardıman, sivil düzenin olmaması ve erişim engellerinin insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini bildirdi.

Haq, Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğunu anımsatarak, "Gazze'ye yardım yağdırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Çatışmanın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Haq, savaş kurallarına tüm tarafların uyması, yardım organizasyonlarına da güvenli, sürdürülebilir ve koşulsuz erişim sağlanması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
30'dan fazla ülke nükleer enerjide iş birliğini artırmayı taahhüt etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Göktaş: Türkiye Koruyucu Aile Akademisi kurulacak
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
21:08
Altınok, Keçiören'de Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı
21:17
Şırnak'ta sağanak: Sokaklar göle döndü
21:01
ABD, İsrail'e askeri yardımı onayladı, UNRWA'nın fonunu kesiyor
20:52
30'dan fazla ülke nükleer enerjide iş birliğini artırmayı taahhüt etti
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı
FOTO FOKUS
İzlanda'da son 3 ayda 4. kez meydana gelen yanardağ patlaması devam ediyor
İzlanda'da son 3 ayda 4. kez meydana gelen yanardağ patlaması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ